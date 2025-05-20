日本人選手をよく知る人物が、古巣への移籍報道に言及した。ブラジル代表で10番を背負い、日本代表監督も務めたジーコ氏が、イタリア移籍の可能性が噂されているセルティックの旗手怜央について語った。川崎フロンターレ時代に指導した鹿島アントラーズの鬼木達監督から選手について聞いたという。川崎での活躍を経て、アンジェ・ポステコグルー監督に呼ばれるかたちで2022年に海を渡った旗手。それからスコットランドで３年