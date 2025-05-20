現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグ第37節で、三笘薫が所属する９位のブライトンと、遠藤航を擁して優勝を決めたリバプールが前者のホームで対戦。両日本代表は揃ってベンチスタートとなった。開始９分、ペナルティエリア右を攻略したブラッドリーのラストパスでエリオットが押し込み、リバプールが幸先良く先制する。スロット体制となった今季、遠藤らと共に出場機会を大幅に減らしている22歳のアタッカーは、リー