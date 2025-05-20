就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回は、三菱UFJ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行の3メガバンクのランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）2023年は早慶が2トップを独占24年はどうなった？ゼロ金利時代が終わり、「金利のある