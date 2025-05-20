◇春季京都大会京都共栄学園11―7東山（2025年5月19日わかさスタジアム京都）京都共栄学園が劇的な逆転勝利で春夏秋を通じて初優勝を飾った。2回終了時点で0―5の劣勢から反撃。5―6の9回2死無走者から3連打と押し出し四球で同点に追いつくと、タイブレークに突入した延長10回に一挙3安打5得点で突き放した。「5番・捕手」で先発した主将の一色銀（3年）は「本当に優勝できたのかな…」と夢見心地。木谷忠弘監督は「彼