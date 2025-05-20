エイスースが日本で新フラッグシップスマホ「Zenfone 12 Ultra」をまもなく発表！ASUS JAPAN（以下、エイスース）は19日、同社が展開する「Zenfone」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Zenfone 12 Ultra（型番：AI2501）」（ASUSTek Computer製）を2025年5月28日（水）に日本市場で発表すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @ASUSJapan ）にてティザーを投稿して予告しています。ティザーではZenfon