20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比180円高の3万7570円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7498.63円に対しては71.37円高。出来高は7541枚だった。 TOPIX先物期近は2741.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比3.11ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37570+1807541 日経225mini