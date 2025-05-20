史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（13＝ゴルフ5/太陽自動車）が公式アンバサダーを務める日本プロアプローチ協会が、FIPPA（国際ピッチ＆パット協会）とEPPA（ヨーロッパピッチ＆パット協会）に準会員として正式に認定されたことが発表された。FIPPAは世界17カ国が加盟するアプローチとパターのツアーで、現在ヨーロッパの10カ国以上で個人とチーム戦を行っている。90ヤード以内のの