【ニューヨーク＝小林泰裕】１９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１３７・３３ドル高の４万２７９２・０７ドルだった。値上がりは３営業日連続。前週に値下がりした保険大手ユナイテッドヘルス・グループなどの銘柄を買い戻す動きが広がった。米国と各国との関税交渉の進展への期待も相場の支えとなった。米格付け大手ムーディーズ・レーティングスによる米国債の格下げを受け、ダウ平均