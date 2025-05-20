ユーリー・グリゴロビッチさん（ロシアの代表的なバレエ振付家）ロシア通信によると19日、98歳で死去。死因は不明。27年、レニングラード（現サンクトペテルブルク）生まれ。バレエ大国であるロシアで、40〜50年代はキーロフ劇場（現マリインスキー劇場）でソリストとして活躍。64〜95年にモスクワのボリショイ劇場で首席バレエマスター（芸術監督）を務めた。振り付けを手がけた主な作品として「石の花」「くるみ割り人形」