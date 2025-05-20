「オークス・Ｇ１」（２５日、東京）新緑の府中で行われる牝馬クラシック第２弾。頂点に立つのは桜花賞馬か、２歳女王か、それとも新たな台頭があるのか−。データ班が導き出した答えは、２歳女王アルマヴェローチェの逆転戴冠だ。１冠目の桜花賞が悔しい首差負け。雪辱を果たすとともに、世代の牝馬最強を証明することができるか注目だ。▼傾向（過去１０年）牝馬クラシック第２弾。桜花賞馬の成績は１０着、不出走、１３