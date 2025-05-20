事故で脊髄を損傷し車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が、19日までにThreadsを更新。グッズを高額で転売する「転売ヤー」への怒りを示した。猪狩は自身のポストで映画「マインクラフトザ・ムービー」と「ちいかわ」のおもちゃが付属する、マクドナルドのハッピーセットが転売目的で購入されているというニュースを紹介し「転売ヤーって本当悪質。滅びてほしい。呼びかけて止めるような連中じゃ