テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分）などに出演中の気象予報士、今井春花さん（26）が19日までに、インスタグラムを更新。千葉・京成バラ園でのショットを披露した。今井さんは「千葉・八千代市『京成バラ園』からお伝えしました」と京成バラ園から中継を行ったことを報告し、その姿を投稿した。今井さんは半袖のリブトップスを着用。満開のバラに囲まれ、穏やかな笑みを見せている。さらに「ここは関東最