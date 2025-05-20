シンガー・ソングライター長渕剛（68）が19日、インスタグラムを更新。飛行機とのショットを披露した。長渕はサングラスを着用した、飛行機とのショットを添え「自家用ジェットを買った!!うそだよ笑」とちゃめっ気いっぱいにコメントを記した。この投稿にフォロワーからは「剛さんなら買えますよ」「凄ーい!!とビックリしましたよ」「かっこよすぎます」「びっくりしましたけど、、、ありえる話しでもあります」とコメントが寄せら