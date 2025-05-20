「オークス・Ｇ１」（２５日、東京）舞台を仁川から府中に移しての牝馬クラシック第２弾。１勝クラス−デイリー杯クイーンＣ−桜花賞と破竹の３連勝で１冠目を制したエンブロイダリーが、史上１８頭目となる２冠制覇に挑む。それに待ったをかけるのは２歳女王のアルマヴェローチェだ。デッドヒートとなった桜花賞は悔しい首差負け。このまま黙ってはいられない。さあ、樫の舞台で白黒つけよう。距離が延びる分だけ、逆転の可