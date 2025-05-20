タレントのイモトアヤコ（39）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。歌手の工藤静香（55）とのツーショットを公開した。イモトは「ご縁あって工藤静香さんのコンサート工藤静香PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2025観に行かせていただきました」と報告。「もう最高に贅沢な空間に時間に音に声に細胞レベルで興奮が止まりませんでした」と感激した様子をつづり、「コンサート終了後に静香さんとパシャリ楽しくてパシャリ自撮