■バレーボール男子日本代表合宿7日目（東京・味の素トレーニングセンター）【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程ネーションズリーグ（6月11日〜、千葉他）に向け、都内で合宿を行っている男子日本代表に、SVリーグのファイナルに出場していたジェイテクトSTINGS愛知の宮浦健人（26）と村山豪（26）、フィンランドリーグに挑戦している佐藤駿一郎（25、フリカーニ・ロイマー）の 3人が合流した