女優の川口葵（26）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。懐かしの秘蔵写真を公開した。「キッズモデルのオーディション、幼稚園のお別れ遠足を休んで行ったの懐かしい」とつづり、幼少期にモデルを務めた貴重なショットを公開。「2枚目の場面とかなんとなく覚えてるそんでめっちゃ笑ってる笑」と記憶を思い起こした。また、「久しぶりのオーバーオールとの再会笑」とし、黒のオーバーオール姿も披露した。ファンやフォロ