Travis Japanの松田元太が主演するドラマ『人事の人見（じんじのひとみ）』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第7話ゲスト（5月20日放送）として、長谷川純の出演が発表された。フジ制作の連ドラ出演は15年ぶりとなる。【写真】長谷川純は、かつて真野（前田敦子）を追い込んだパワハラ上司を演じる本作は“人事部”に焦点を当てたオフィスエンターテインメント。古い熱血体質の残る大企業を舞台に、おバカでピュアすぎる主人公