地上波ギリギリのアウトロー作品が描く任侠×トクリュウ×警察 三つ巴のクライムサスペンスエンターテインメント！今回も氷室蓮司×田村悠人の名バディが大活躍！ テレ東では、7月2日（水）から水ドラ25枠（毎週水曜深夜1時～1時30分）にて、本宮泰風＆山口祥行ダブル主演「日本統一 東京編」の放送が決定しました。「日本統一」は、2013年8月25日から開始し、10年以上でシリーズ累計68作（2025