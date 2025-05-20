敵地ドジャース戦米大リーグ・エンゼルスは18日（日本時間19日）、敵地でドジャースと対戦し6-4で勝利。スイープを決めた。昨季ワールドシリーズを制覇したドジャースの撃破に米専門メディアも特集記事を掲載して注目している。盤石の6-2、打ち合いの11-9、追いつかれながらも粘った6-4。エンゼルスが世界一軍団に異なる試合展開で3連勝した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は「エンゼルス、ライバルのドジャース