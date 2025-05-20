バレーボール男子の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）が１８日、ポーランドのウッジで行われ、日本代表主将の石川祐希（２９）が所属するペルージャ（イタリア）が決勝でザビエルチェ（ポーランド）に３―２で競り勝ち、初優勝を果たした。欧州ＣＬ制覇は日本男子初の快挙。全セットに先発出場した石川はチーム２位の２０得点で、欧州王者の原動力となった。石川は昨年５月に２年契約でペルージャへ移籍しており今年１０月には、