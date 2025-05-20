新卒で入社した人は、どこの部署に配属されるのか、入社前に気になるもの。希望通りの配属になるとは限らず、まさに「配属ガチャ」だ。そんな配属ガチャがきっかけで、思わぬ展開を迎えた人たちもいるようだ。投稿を寄せた20代女性（東京都／企画・マーケティング・経営・管理職／年収700万円）は、次のように書いている。「『英語はできない』と入社時も配属時も伝えていたのに、なぜかグローバルチームに配属された」希望通りの