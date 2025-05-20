巨人は今季、２勝７敗と苦戦中の阪神と２０〜２２日に甲子園で３連戦を戦う。今季、巨人は甲子園で〇〇●で、本塁打がゼロ。最近１０年、巨人選手の甲子園１号は（四角数字は試合数）１５年（４）阿部１６年（２）ギャレット１７年（１）中井１８年（３）岡本１９年（１）小林２０年（２）坂本２１年（１）香月２２年（３）ウォーカー２３年（１）長野２４年（６）岡本初戦４度を含め、最初のカードで出たの