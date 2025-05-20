落語家の林家たい平の長男、林家さく平が高座名を「咲太朗」と改め、２１日から東京・上野の鈴本演芸場で行われる５月下席から二ツ目に昇進する。このほど、たい平と咲太朗が親子でスポーツ報知の取材に応じた。父親譲りの朗らかで柔らかい笑顔が印象的だ。２０１９年の入門から６年。昇進が決まったことを咲太朗は「全身がワーッと解放されるような気持ちです」と喜んだ。落語家になると決めたのは、「人を幸せにしている父