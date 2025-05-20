多額の借金を抱えていることが報じられているジャスティン・ビーバー。楽曲の権利を売却したのも、この借金が理由だったという証言が浮上している。ジャスティンは2022年に自分の楽曲カタログ、つまり楽曲とそれに関連する著作権の包括的なリストを投資会社ヒプノシス・ソングス・キャピタルに2億ドル（約290億円）で売却している。エンタメサイト「TMZ」が新たに制作したドキュメンタリー「TMZ Investigates: What Happened to Ju