今日20日は関東から九州は日差しが降り注ぎ、気温がグングン上がるでしょう。東京都心や名古屋市は31℃と今年初めて真夏日となる予想です。埼玉県熊谷市や秩父市などでは34℃と猛暑日に迫る暑さでしょう。真夏のような暑さとなりますので、熱中症対策を万全になさってください。一方、北海道は大気の状態が非常に不安定で、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。真夏日続出猛暑日に迫る暑さも今日20