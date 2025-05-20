◆春季京都府大会▽決勝京都共栄学園１１―７東山＝延長１０回タイブレーク＝（１９日・わかさスタジアム京都）京都は決勝が行われ、京都共栄学園が東山との延長戦を制し、春夏秋を通じて初優勝を飾った。巨人・大勢の恩師、木谷忠弘監督（５１）は、就任３年目での快挙達成。チームは２４日に開幕する春季近畿大会（奈良・さとやくスタジアム）に出場する。３位決定戦は、元オリックスの川口知哉新監督（４５）が率いる龍谷