「COMPUTEX台北」開幕前日の5月19日、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOによる基調講演が行われた （写真：Annabelle Chih／Bloomberg）世界最大級のIT見本市「COMPUTEX 台北（コンピュテックス、台北国際電脳展）」が5月20日に台湾で開幕した。今年のテーマは「AIネクスト」。アメリカのトランプ大統領による関税措置発表後、世界のIT産業の幹部がアジアに集まる初のイベントとなる。米中対立の激化でハイテク産業のサプライチ