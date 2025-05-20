テレビ東京は20日、俳優の本宮泰風と山口祥行がダブル主演を務める『日本統一 東京編』を、7月2日から水ドラ25枠（毎週水曜深1：00〜1：30）でスタートすることを発表。メインビジュアルとともに、本宮＆山口からコメントが到着した。【動画】『日本統一』“田村悠人”山口祥行、主演映画が決定！本宮泰風が『東京編』の見どころを語る『日本統一』は、2013年8月から10年以上、シリーズ累計68作（2025年5月現在）を誇る人気