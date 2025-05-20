人気ユーチューバーHIKAKIN（36）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。監修したカップ麺「新みそきん」の発売を発表した。「みそきん」はセブン−イレブンで数量限定販売されており、販売開始から即完売する店舗が続出するほどの人気ぶり。売り上げ累計1600万食を記録しており、話題となっている。HIKAKINは自身が調理をする姿を動画で投稿し「#新みそきん5月24日(土)朝10時＆5月31日(土)朝10時に全国のセブン−イレブン