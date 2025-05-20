ジャズピアニスト高木里代子（40）が19日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。高木は「ちょっぴりお久しぶり投稿になりましたが、皆さまお元気にお過ごしですか？」とフォロワーへ呼びかけ、近影を投稿した。高木は胸元が大胆に開いた白トップスに、ピンク色のミニスカート姿。デコルテと抜群の脚線美を露出させ、艶やかな雰囲気を醸し出していた。続けて「実はいま、新たな目標にむかって日々めちゃ頑張っていることがあ