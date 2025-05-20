資さんうどん1号店（北九州市戸畑区・一枝店）香川県のご当地料理「讃岐うどん」をベースにした「丸亀製麺」「はなまるうどん」が全国制覇を果たし、北九州市のソウルフード「資さんうどん」は、すかいらーくHD傘下で関東進出を順調に進めている。他の「ご当地うどん」も、味覚に左右されず、全国各地に出店できるのではないか？讃岐系・福岡系に続いて、チェーン店展開で全国区になれるご当地うどんを探し、各地を飛び回りなが