男女４人組バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のピアノ担当で、第２子を出産したＳａｏｒｉが２０日までにインスタグラムを更新し、近影を公開した。昨年１２月に第２子出産を発表したＳａｏｒｉは、３月２１日以来の投稿で「最近ふと気づいた。不安定な気分や自信のなさを誰かに包んで貰えたらいいのに……という気持ちが消えている。綺麗さっぱり」とつづり、金髪ウェーブのショートへアにイメチェンした姿をアップ。