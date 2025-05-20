大阪メトロ夢洲駅（右奥）を利用して万博会場に向かう人たち＝4月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の東西二つの入場ゲート間で、開幕から約1カ月間の利用者数は東ゲートが西の3倍超に上ったことが20日、日本国際博覧会協会（万博協会）への取材で分かった。開幕前の想定とは異なり、来場者が大阪メトロ中央線夢洲駅直結の東ゲートに集中する状態が続いており、混雑が今後の来場者数の伸びを妨げる懸念がある。西ゲート