オリックス・九里が、きょう20日に移籍後初めてロッテ戦（京セラドーム）に先発する。同カードは広島時代から6戦未勝利で、防御率8.26と苦戦。「（今季）初対戦だからこそ、まず自分の投球をしっかりマウンドで表現した上で見えてくるものがあるのかなと」今季はここまで7試合に先発して4勝1敗で防御率2.10。前回13日の日本ハム戦は6回1/3を投げて8安打6失点で今季初黒星を喫した。12年目右腕は「今回の試合で、またしっかり