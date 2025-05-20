中日は19日、名古屋市内の球団施設で会見し、小山伸一郎2軍投手統括コーチ（46）がオンラインカジノで賭博に関与していたと発表した。単純賭博容疑で愛知県警から任意の取り調べを受けており、当面は謹慎とした。指導者の関与発覚は初めてで、名乗り出るよう要請した日本野球機構（NPB）の呼びかけに、自己申告していなかった。球団は「指導者の立場でありながら誠に遺憾です。本人も、球団としても反省しています。再発防止に努