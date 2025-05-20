アウトマンは9試合出場で打率.125、2本塁打、4打点ドジャースは19日（日本時間20日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手を負傷者リストから復帰させたと発表した。ジェームズ・アウトマン外野手がマイナー降格となった。32歳のT・ヘルナンデスは左股関節の張りのため6日（同7日）に負傷者リスト入り。今季は33試合出場で打率.315、9本塁打、34打点。OPS.933と主軸として打線を引っ張っている。一方、アウトマンは東京での開幕