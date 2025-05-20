破竹の７連勝でJ１の首位を快走。優勝戦線をリードする鹿島アントラーズで、絶大な存在感を放っている。FW鈴木優磨だ。Jリーグの公式サイトが公開している選手スタッツによれば、チーム内でのシュート総数や得点数ではレオ・セアラに続く２位。17節終了時点で５ゴールをマークし、貴重な得点源であることに変わりはないが、フィニッシュ以外の貢献度も高い。16節・川崎戦（２−１）で田川亨介の決勝点を演出した絶妙なスルー