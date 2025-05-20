25%のプレミアムが付く静岡市のデジタル商品券「しずトク商品券」の申込受付が5月19日から始まりました。物価高の影響が続く中、2024年に続く2回目の発行に飲食店などからは期待の声が上がっています。 【写真を見る】プレミアム率25％「しずトク商品券」物価高騰の影響が続く中 2回目の発行で消費下支え 飲食店からも期待の声=静岡市 静岡市が、19日から申込の受付をはじめたプレミアム付きデジタル商品券「しずトク商品券」。