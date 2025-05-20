「魚肉たんぱく戦略アドバイザー」に就任した原氏（鈴廣提供）鈴廣かまぼこ（小田原市）は、青山学院大駅伝部の原晋監督を「魚肉たんぱく戦略アドバイザー」に起用する。スポーツに関する知見を生かし、研究開発やＰＲ活動への協力を期待する。今年１月の東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）を大会新記録で連覇した原氏の指導力とマネジメント力に注目。体づくりや栄養の視点をふまえ、研究や製品開発、普及の方向性についてア