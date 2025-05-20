巨人・リチャード内野手（２５）が、初の聖地で大暴れを狙う。２０日からの阪神３連戦で、１軍では初めて甲子園でプレーする。１８日の中日戦（東京Ｄ）では、バックスクリーン右へ打球速度１８１キロの２号３ラン。早くも規格外のパワーを見せつけている男に、阿部巨人の今季甲子園１号の期待がかかる。衝撃弾の勢いそのままに、敵地へ乗り込んだ。前夜は逆方向へメジャー級のアーチを運び「いい結果が出たので、続けれるよう