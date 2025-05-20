俳優の板垣李光人（りひと）が２０日までに自身のＳＮＳを更新。ニューヨークを散歩する様子を公開した。インスタグラムで板垣は「ＮＹさんぽ」とタイトルをつけ、「ＮＹの昼間はぽかぽかでしたが、日本も夏の匂いを感じております今日このごろ」と記した。続けてハッシュタグで、「＃ｒｉｈｉｔｏｏｔｄ」「＃半袖回避宣言した気がしますが」「＃ジャケット着てるのでノーカンです」と感想をつづった。投稿の中で、帽子、バ