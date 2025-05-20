NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3233.50（+46.30+1.45%） 金６月限は反発。時間外取引では、ムーディーズの米国債格下げでを受けて買い優勢で始まったのち、上げ一服となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて押し目を買われた。日中取引では、ドル安が一服し、上げ一服となった。 MINKABU PRESS