NY株式19日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均42792.07（+137.33+0.32%） S＆P5005963.60（+5.22+0.09%） ナスダック19215.46（+4.36+0.02%） CME日経平均先物37575（大証終比：+185+0.49%） きょうのＮＹ株式市場、序盤の下げをほぼ取り戻し、ダウ平均は３日続伸。ナスダックは先週末付近に戻した。先週末の引け後にムーディーズが米国を格下げしたことが嫌気され、