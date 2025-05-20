NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.14（+0.17+0.27%） ニューヨーク原油の期近は小幅続伸。米国とイランの核開発協議にこう着感が見えることが相場を支えた。米国はイランに対して濃度に関わらずウランを濃縮してはならないと要求を突きつけている一方、イランはウラン濃縮を継続する構え。ルビオ米国務長官は、ウラン濃縮がイスラエルにとって脅威になると指摘した。アラグチ・イラン外相は米国と