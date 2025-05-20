米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 3.968（-0.031） 米10年債4.449（-0.028） 米30年債4.908（-0.036） 期待インフレ率2.365（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に低下。上に往って来いの展開が見られた。ムーディーズによる米格下げで序盤は売りが強まり、利回りは上昇したが、後半に戻している。 米国の格付け見通