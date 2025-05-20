◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週早大1―0明大（2025年5月19日神宮）今秋ドラフト候補の早大の最速152キロ右腕・伊藤樹投手（4年）が19日、明大2回戦でリーグ史上25人目（26度目）の無安打無得点試合を達成した。負ければリーグ3連覇を逃す崖っ縁で5四死球ながらも打者32人を封じた。0―0の9回に味方がサヨナラ勝ちし、快挙達成で1勝1敗とした。100周年の節目を迎えた東京六大学野球リーグで令和初で、明大から達成は史