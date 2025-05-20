◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週明大0―1早大（2025年5月19日神宮）明大は、リーグ戦で同校初の無安打無得点試合を喫した。昨年の春、秋リーグ戦で計3敗し、昨秋の優勝決定戦でも完封を許した伊藤樹に封じられ、戸塚俊美監督は「変化球を全部低めにコントロールされた。尻上がりに真っすぐの切れが良くなってきた」と脱帽。これで無安打無得点試合を喫していないチームは6校で慶大のみとなった。