福島で“お洒落焼き鳥”と名を馳せる『炭火焼鳥コクレ』。開業以来、その人気は瞬く間に高感度な大人へ広がった。この街で押さえておくべき“コクレ”系列の魅力とは？連日連夜、洒落た喧騒が静かな路地を盛り上げる赤提灯が輝き、大衆的な雰囲気にも見えるが、古民家を改装した店内はスタイリッシュで落ちつく空間。カップル席もありデートでも喜ばれる。連日大盛況ゆえ、予約はマストコクレの歴史は、共同オーナーである福山 健