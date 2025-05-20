女優永野芽郁（25）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「永野芽郁のオールナイトニッポンX（クロス）」が放送終了すると19日、同局公式サイトで発表された。「週刊文春」で俳優田中圭（40）との二股不倫疑惑などが報じられて以降、起用CMの公開停止や来年のNHK大河ドラマの出演辞退などが続き、同番組の終了により今後の活動は白紙となった。所属事務所は「一連の報道により、関係各所への多大なるご迷惑およびご心配をおかけ